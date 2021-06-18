Самый большой за век ливень затопил Ялту, но наполнил водохранилища

Сильные дожди обрушили на Крым в ночь на четверг, первыми приняли удар непогоды Керчь и районы на востоке полуострова. Вышла из берегов протекающая через город река, были подтоплены более 300 домов, а также другие социальные и коммерческие объекты, в том числе городская больница, которую пришлось обесточить.

"Вселенский потоп - у нас то было пусто, то густо. К большому сожалению, все случилось одновременно: в Керчи выпало 85 мм осадков, в Ялте 133 мм - это за 100 лет самый большой показатель. Конечно, с таким объемом воды никто не справлялся никогда, таких последствий не ликвидировал", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" . Он охарактеризовал ситуацию как "катастрофическую", но отметил, что работают все силы для ликвидации последствий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сильный ливень, который обрушился на Крымский полуостров, привел к затоплениям на юге и востоке Крыма: сильнее всего пострадали Керчь, по улицам которой можно было передвигаться только на лодках, и курортная Ялта, где в результате сильнейшего за последний век дождя парализовано движение транспорта, нарушена подача воды, газа и электроэнергии. Вместе с тем, по данным крымских властей, всего за два дня на полуострове, где в последний год наблюдается дефицит воды, существенно пополнились запасы в водохранилищах.

Уровень воды на центральных улицах был таким, что передвигаться можно было только на лодке или вплавь.

Ялту и Севастополь стихия накрыла в пятницу, но накануне в обоих городах были проведены оперативные штабы, власти и экстренные службы начали готовиться к повторению керченского сценария. В итоге в Севастополе в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический" выпала почти трехмесячная норма осадков. В остальном городе уровень был меньше, однако все равно оказались подтоплены дома, повалены деревья, осложнилось движение по автодорогам. Из-за сильной замутненности и загрязненности единственного водохранилища на ночь в городе отключили водоснабжение.

В Ялте, которая в пятницу пережила сильнейший с 1922 года ливень, последствия оказались серьезнее. По улицам города и курортных поселков, входящих в состав муниципалитета, текли настоящие реки, припаркованные автомобили буквально смывало, люди проходили по пояс в потоках воды и грязи, многие были вынуждены преодолевать потоки воды вплавь. Сотрудники полиции и других ведомств помогали людям добраться в безопасное место. В горной части Ялты сошел сель. Из-за напора стихии оказалось нарушено электроснабжение (по данным к вечеру пятницы, оно восстановлено на 60%, 19,5 тыс. человек все еще остаются без света) и газоснабжение (до сих пор проблема не решена для 60 домов), из-за высоких санитарных рисков в городе было отключено водоснабжение. Эвакуированы более 300 человек.

В результате непогоды пострадали 11 человек, один погиб. "Следствие [в ситуации с погибшим] разберется. Он был найден там под завалами камней. Пока что смерть его относим к последствиям наводнения", - отметил Аксенов.

Долгосрочные последствия

Несмотря на то, что в Керчи с начала ливня прошло более суток, уровень воды на некоторых улицах и в пятницу превышал 1 м. В городе, по данным крымского ГУ МЧС, уже восстановлено водоснабжение (также, как и в соседних Кировском и Ленинском районах, затронутых стихией), однако более 2 тыс. человек остаются без света. По словам Аксенова, расселены около 150 человек.

В Ялте, как отметили в городской администрации, восстановить снабжение коммунальными ресурсами удастся не ранее субботы, в том числе в течение ночи не удастся освещать улицы. Въезд в муниципалитет с утра закрыт, частично ограничения были сняты вечером.

"Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем - ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города), и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома! Отдельную опасность сейчас представляют мосты, особенно в районе улицы Пушкинская-Боткинская. Пока, до их полного обследования, они будут закрыты", - написала в соцсетях мэр Янина Павленко.

Ликвидировать последствия непогоды городским властям помогают сотрудники МЧС и Росгвардии, привлечены силы Черноморского флота. Глава Ялты также призвала горожан "в случае благоприятных погодных условий <…> выйти на субботник и помочь навести порядок".

Власти Крыма уже объявили, что помогут людям, чьи дома пострадали из-за наводнений, причем, согласно озвученным данным, несколько семей в селе Приозерное Ленинского района будут и вовсе переселены. Решения по компенсациям для владельцев затопленных автомобилей и понесших ущерб предпринимателей пока не приняты, однако власти республики обещают проработать механизм помощи этим людям. Глава республики также сообщал, что полную оценку ущерба планируется провести за три дня, а потом - обращаться к главе государства и к федеральному правительству. "Наверно, в полном объеме сами осилить эту ситуацию не сможем", - пояснял Аксенов.

Дождь туристам не помеха

Несмотря на режим ЧС, туристы со всей России продолжают прибывать в Крым, в штатном режиме работают железная дорога и аэропорт. Власти рассчитывают, что стихийное бедствие не скажется на турпотоке, который, по прогнозам, будет рекордным для региона.

В Ялте подтоплены оказались 13 гостиниц, два наиболее пострадавших от стихии отеля пришлось расселить. Серьезно повреждены пляжи и другая туристическая инфраструктура. Власти обещают, что основные последствия буду устранены в течение нескольких дней. В министерстве курортов и туризма республики экскурсионным компаниям рекомендовали перенести поездки на более поздний срок, а туристам - воздержаться от походов в горы.

"В Крыму на данный момент дальнейшему отдыху ничто не угрожает, есть объективные сложности - в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха. Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме", - говорится в сообщении министерства.

Ппо словам главы Крыма, благодаря ливням "возможно, уйдет проблема с подачей воды", так как "за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища". Вопрос о дефиците воды остро стоял с прошлого года, проблему решить удалось благодаря строительству новых водозаборов из альтернативных источников, однако до настоящего времени наполнить водохранилища не удавалось.