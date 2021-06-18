Устранение последствий стихии в Ялте продолжится всю ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ялты и службы, прибывшие на помощь подтопленному региону, продолжат устранение последствий непогоды всю ночь, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации города Янина Павленко.

"Будем работать и вечером, и ночью. Главная задача сейчас - это полностью вернуть обеспечение электроэнергией, газо- и водоснабжением. Без газа сейчас 25 абонентов", - сказала Павленко.

Она отметила, что Ялта получила большую помощь от властей региона, Росгвардии, казачества и Черноморского флота. "Мы будем работать столько, сколько будет нужно, чтобы устранить все последствия ЧС", - добавила Павленко.

По ее словам, инфраструктура города значительно повреждена. "Очень много повреждено мостов, дорожного полотна, и много пострадало жилых домов. Подтоплено много многоквартирных домов, но в основном пострадал, конечно, частный сектор", - сказала Павленко.

Она сообщила, что "в течение ближайших суток должно быть полностью восстановлено водоснабжение всего региона, полностью подача электроэнергии возвращена и газификация всего региона". "Мы планируем по крайней мере привести в нормальный вид улицы, чтобы можно было передвигаться в ближайшие считанные дни. Планируем, что до конца воскресенья мы уже расчистим все основные магистрали нашего города", - уточнила Павленко.

Мэр напомнила, что глава Крыма Сергей Аксенов дал получение разработать программу для компенсации ущерба пострадавшим. "Ко вторнику эта программа уже будет реализовываться на территории республики", - добавила Павленко.

Ситуация в Крыму

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.