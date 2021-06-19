Хуснуллин возглавит комиссию по ликвидации последствий ливней в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Ликвидация последствий ливней в Крыму пройдет по примеру ликвидации паводка в Иркутской области, будет создана комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщил в субботу журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Вчера лично в телефонном режиме докладывал ситуацию за прошедшие дни президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, а также детально обсудил все актуальные вопросы с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. По итогу было принято решение о создании комиссии по ликвидации последствий ЧС во главе с Маратом Шакирзяновичем по аналогии с той, которая была создана в конце 2020 года в Иркутской области после паводков", - сказал Аксенов.

Он отметил, что "данное решение поможет максимально быстро доводить необходимые средства до Республики Крым, а также позволит гораздо быстрее решать сложные вопросы, требующие, в том числе, прямой связи с федеральным правительством". "Деньги - федеральный центр оказывает содействие, в региональном резервном фонде у нас есть 300 млн рублей на выплаты. Сейчас задача одна - скорость обеспечения и простота выплат, всех без исключения", - отметил глава Крыма.

Также Аксенов сообщил, что проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будет выполнять единый подрядчик. "Все средства в полном объеме будут доведены федеральным правительством по поручению президента", - добавил глава республики.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу в Крыму также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с. В Ялте также объявлен ЧС.