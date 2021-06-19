Аксенов назвал "бессильным злорадством" радость украинских политиков подтоплениям в Крыму

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал "маразмом и бессильным злорадством" высказывания украинских политиков, которые шутят над подтоплениями на полуострове. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

Как сообщали СМИ, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил над ситуацией в Крыму на фоне серьезных затоплений. В частности, он заявлял, что "в Крыму столько воды, что власти даже не знают, что с ней делать".

"Это маразм, я думаю, не стоит обращать внимания. <…> Сами сделать ничего не могут, вы поймите, это же бессильное такое злорадство. Вот и все", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что это обычная практика украинских политиков. "Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которые происходит в негативном ключе на территории российского Крыма", - отметил глава республики.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.