Два участка в Большой Ялте вызывают серьезные опасения властей из-за подтопления

"Ситуация в Большой Ялте - стабильная. Есть два участка, которые вызывают еще серьезные опасения", - сказала Павленко, видеоролик с обращением опубликован на ее странице в Facebook.

Она уточнила, что опасения вызывает ситуация в поселке Кореиз, где без остановки идет поток воды с гор. По словам Павленко, сейчас сотрудники МЧС, полиции и администрации города осуществляют домовой обход. Жители Кореиза могут разместиться в муниципальном пансионате, где им будет предоставлены жилье и горячее питание. Также мэр обратилась к жителям домов, расположенных на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова, где река вышла из берегов и подтапливает многоквартирные дома.

"Сейчас там также работают все службы, а также Министерство обороны и мы призываем всех жителей крайних подъездов этих двух улиц также соглашаться на эвакуацию. Сейчас работает ПВР в 11 школе, где также предоставят все необходимое", - отметила глава города.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.