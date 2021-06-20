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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Из подтопленных отелей Ялты откачали воду

Cитуация в туристическом секторе стабильная, заявила глава местной администрации Янина Павленко

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Воду из подтопленных отелей Ялты откачали, ситуация в туристическом секторе стабильная, сообщила в субботу ТАСС глава местной администрации Янина Павленко.

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"Из одного отеля мы полностью эвакуировали людей, разместили их в других двух средствах размещения тоже в центре практически нашего города. И еще один отель "Ореанда", который пострадал с затоплением цокольного этажа, воду откачали. Все нормально, ситуация в целом стабильная, все под контролем", - сказала Павленко.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 24. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.

В республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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