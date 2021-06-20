Число жертв ДТП в Кинельском районе Самарской области выросло до четырех

ТАСС, 20 июня. Число погибших в ДТП в Кинельском районе Самарской области увеличилось до четырех. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Минздраве региона.

"Пострадавшая скончалась от полученных травм", - сказали в ведомстве.

Авария произошла в субботу на автодороге Кинель - Богатое - Борское. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, один получил телесные повреждения. Прокуратура региона начала проверку. На место происшествия выезжали представители руководства территориального ОВД и ГИБДД.