За медицинской помощью после подтоплений в Ялте обратились 40 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Число обратившихся за медицинской помощью после подтоплений в Ялте выросло до 40 человек, сообщила в воскресенье в своем Facebook мэр города Янина Павленко.

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"В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске", - сказала она.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате подтопления погиб один человек, пострадали 19. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.