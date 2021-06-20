Суд арестовал обвиняемого в убийстве американской студентки в Нижегородской области

ТАСС, 20 июня. Городецкий городской суд Нижегородской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве иностранной гражданки, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"[Избрана мера пресечения] в виде заключения под стражу до 15 августа", - сказал собеседник агентства.

По данным суда, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее ТАСС со ссылкой на СК РФ сообщал, что пропавшая в Нижегородской области 15 июня иностранная студентка найдена мертвой, а подозреваемый в ее убийстве мужчина задержан.

По данным следствия, около 18:30 мск 15 июня девушка вышла из дома, села в не установленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области. По данным местных СМИ, речь идет об обучавшейся в одном из нижегородских вузов гражданке США Сироу Кэтрин Илейн.