В крымском водоканале объяснили, почему вода доходит не до всех потребителей в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Водоканал возобновил водоснабжение потребителей Ялты, подтопленной в результате сильных дождей, однако вода доходит не до всех потребителей из-за многочисленных повреждений водопровода и высокого спроса. Об этом в воскресенье в ходе заседания комиссии по ЧС сообщил временно исполняющий обязанности начальника предприятия "Водоканал Южного берега Крыма" Алексей Григорьев.

"Мы не можем создать залпового давления для того, чтобы вода была у всех. Но это дело времени. На данный момент ведутся работы еще на двух источниках: разгребли, будем их запускать. Очень много улиц и направлений, на которых водопроводов практически нет вообще - они были смыты. Принимаем меры. Это тоже влияет на давление, потому что идет свободный слив", - сказал Григорьев.

Он добавил, что мощность задействованного в водоснабжении Ялты источника достаточная, но он находится в 20 км от города. "Население три дня было практически без воды, происходит максимальный забор ресурса по пути. В том числе и объектами размещения. Кроме того, для качественного водоснабжения необходимо давление в трубах, но из-за разбора воды "по дороге", естественно, давления нет", - отметил Григорьев.

Ранее власти рекомендовали жителям кипятить воду после возобновления ее подачи. В мэрии Ялты также сообщают о продолжении подвоза питьевой воды, для этого задействованы 19 водовозок.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек чистился пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.