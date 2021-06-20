Минобороны направит в Ялту еще 200 военнослужащих для помощи в уборке города

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Еще 200 военнослужащих Министерства обороны РФ будут направлены в Ялту в понедельник для участия в ликвидации последствий ливня и подтоплений, сообщила в воскресенье на своей странице в Facebook глава города Янина Павленко.

В Ялте и Керчи уже работают сотни военнослужащих.

"Завтра на три дня в Ялту прибывает формирование военных из 200 человек, которые будут активно помогать нам убирать наш прекрасный город", - сказала Павленко.

Она добавила, что Госсовет Крыма также инициирует общекрымский субботник и на помощь городу придут 1-2 тыс. волонтеров. Кроме того, другие муниципалитеты Крыма помогают Ялте техникой.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей.