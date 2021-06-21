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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Водоснабжение Ялты восстановили на 85%

В городе организовали подвоз питьевой воды населению

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Водоснабжение населения подтопленной Ялты восстановили на 85%, продолжают подвоз воды. Об этом сообщили в понедельник на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

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"По информации ГУП РК "Водоканал ЮБК" водоснабжение районов г. Ялта восстановлено на 85%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 19 водовозок. Завезено 650 кубических метров на 51 адрес", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подачу воды осуществляют по мере наполнения резервуаров.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведут расчистку территории, восстанавливают подачу коммунальных ресурсов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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