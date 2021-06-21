МЧС предупреждает о новых сильных дождях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер прогнозируются в Крыму с вечера понедельника. Такая погода сохранится на полуострове и во вторник, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, в отдельных районах выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям, в частности, в Ялте и Керчи. В Ялте в результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числился пропавшим без вести, ведутся поиски. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.