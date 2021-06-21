Прокуратура Кубани организовала проверку после ДТП с автобусами, перевозившими детей

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку после столкновения в Туапсинском районе двух автобусов, перевозивших детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"По поручению прокурора края Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали дети", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что автобусы двигались из пансионата "Шахтинский текстильщик" в Краснодар. По предварительным данным, автобус "Вольво" столкнулся со впереди идущим автобусом "МАН", не выдержав безопасное расстояние.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что на место происшествия выехали следователи.

По предварительным данным, авария произошла утром в понедельник на 23-м километре трассы Джубга - Сочи (Е-97) при организованной перевозке детей пионерского лагеря, расположенного в поселке Ольгинка в Краснодаре. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По предварительной версии, у одного из автобусов отказали тормоза. По информации краевого ГУ МЧС, после столкновения один из автобусов загорелся. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после столкновения в больницу всего доставлено 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.