Автобусы, перевозившие детей и попавшие в ДТП на Кубани, проходили предрейсовый осмотр

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Автобусы, перевозившие детей и попавшие в ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края, проходили предрейсовый осмотр, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодара в понедельник.

"Автобусы проходили предрейсовый осмотр", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что водители автобусов также проходили медицинский осмотр.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, транспорт был заказан у перевозчика, имеющего необходимые документы на право перевозки детей. Как сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Евгений Первышов, перед перевозкой уведомили органы ГИБДД. "В соответствии с законодательством ГИБДД совместно с перевозчиком осуществляют необходимый комплекс мероприятий по проверке транспорта, водительского состава и маршрутов движения на соответствие нормативным документам. Выезд был зарегистрирован в ЕДДС. Все сопровождающие были проинструктированы", - говорится в сообщении главы города.

Он уточнил, что ссадины и ушибы получили 15 детей. Они останутся в больнице до окончания обследования. Первышов добавил, что после того, как медики дадут заключение, дети будут возвращены в Краснодар. За ними направлен дополнительный транспорт.

Мэр также отметил, что колонна из десяти автобусов двигалась в сопровождении ГИБДД. Группа была зарегистрирована и перемещалась с соблюдением всех необходимых требований к детским перевозкам.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после столкновения в больницу всего доставлено 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. По предварительным данным, в Туапсинском районе на 23-м километре трассы Джубга - Сочи (Е-97) при организованной перевозке детей пионерского лагеря, расположенного в поселке Ольгинка в Краснодаре, произошло ДТП с участием автобусов Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По предварительной версии, у одного из автобусов отказали тормоза.