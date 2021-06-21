Число пострадавших от последствий ливней в Ялте выросло до 49

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сорок девять человек получили травмы в результате подтоплений в Ялте. Большинство получило легкие травмы, сообщила в понедельник в эфире телеканала " Россия-24 " глава администрации Ялты Янина Павленко.

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"Мы имеем одного погибшего, 49 обратились в больницу <...> с травмами, но все в основном легкой степени тяжести. Одна женщина пропала без вести", - сказала Павленко.

Глава администрации сообщила, что власти уже приняли 143 заявки об утере либо серьезной порче имущества.

Городу для оказания помощи людям выделены средства из регионального бюджета.