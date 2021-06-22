Дело блогера Била о ДТП поступило в прокуратуру

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расследование дела блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, завершено, оно поступило в столичную прокуратуру. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Что известно о ДТП на Садовом кольце

"В прокуратуру Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 25-летнего Эдуарда Биля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сообщили в пресс-службе.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему грозит до двух лет колонии.