Спасатели обнаружили тела двух астраханских подростков, утонувших в Волге

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двух мальчиков-подростков, унесенных в среду течением реки во время купания в Волге, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что в Наримановском районе во время купания на ерике Бакланий, впадающего в Волгу, течением унесло в реку двух несовершеннолетних мальчиков 2006 и 2007 годов рождения.

"По состоянию на 19:15 по местному времени водолазами ГКУ "Волгоспас" тела детей обнаружены и извлечены из воды. Они переданы сотрудникам полиции", - сказали в пресс-службе.

Икрянинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели детей. По данным следственного управления, подростки приехали в гости к родственникам в село Разночиновка и в компании сверстников отправились отдыхать на реку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.