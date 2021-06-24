Суд Петербурга рассмотрит жалобу на приговор историку Соколову 13 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга 13 июля рассмотрит жалобу на приговор за убийство и незаконное хранение оружия историку Олегу Соколову, сообщил журналистам его адвокат Сергей Лукьянов.

"Рассмотрение Санкт-Петербургским городским судом апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда в отношении Соколова Олега Валерьевича назначено на 13 июля 2021 года, 11:00 по московскому времени", - сказал он.