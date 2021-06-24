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Суд Петербурга рассмотрит жалобу на приговор историку Соколову 13 июля

Октябрьский районный суд в декабре 2020 года отправил его в колонию на 12 лет и шесть месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга 13 июля рассмотрит жалобу на приговор за убийство и незаконное хранение оружия историку Олегу Соколову, сообщил журналистам его адвокат Сергей Лукьянов.

"Рассмотрение Санкт-Петербургским городским судом апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда в отношении Соколова Олега Валерьевича назначено на 13 июля 2021 года, 11:00 по московскому времени", - сказал он.

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Что известно о деле историка Соколова
Что известно о деле историка Соколова

25 декабря 2020 года суд в Петербурге приговорил бывшего сотрудника СПбГУ и обладателя французского ордена Почетного легиона Соколова к 12 годам и шести месяцам колонии за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). 

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