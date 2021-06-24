Французский суд оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор к пяти годам тюрьмы для россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы. Об этом сообщает в четверг корр. ТАСС из зала суда.

Вместе с тем суд освободил Винника от выплаты штрафа в 100 тыс. евро. Ранее прокуратура просила снизить размер этой суммы, выразив сомнение в том, что Винник сможет выплатить ее потерпевшим.

В то же время суд подтвердил решение первой инстанции о том, что Винник не несет ответственности за вымогательство средств при помощи вредоносного программного обеспечения и не является его разработчиком. Однако судья отклонила запросы защиты на проведение дополнительных технических экспертиз, чтобы установить соответствие между данными на оригинальных носителях и копиями с накопителей мобильного телефона и ноутбука, которые фигурируют в деле.

Заседание началось с трехчасовым опозданием. Как рассказала журналистам греческий адвокат россиянина Зои Константинопулу, это произошло из-за недопонимания в ходе организации процесса, из-за которого Винника не доставили в суд из тюрьмы. Несмотря на то, что россиянин находится под стражей в тюрьме неподалеку от суда, конвой было решено организовать силами другого пенитенциарного учреждения, расположенного далеко за пределами французской столицы.

Дело Винника

Россиянин был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более 100 тыс. евро с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.