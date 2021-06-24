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БелАЭС позволила быстрее локализовать последствия ЧП на Лукомльской ГРЭС

Первый заместитель генерального директора "Белэнерго" Владимир Бобров отметил, что без работы энергоблока БелАЭС, было бы сложнее восстановить электроснабжение

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Введенный в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС позволил быстрее локализовать последствия ЧП, возникшего вечером в среду на Лукомльской ГРЭС (Витебская область). Об этом сообщил в четверг первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

"Первый энергоблок БелАЭС позволил быстрее локализовать последствия ситуации, возникшей на Лукомльской ГРЭС, и запитать всех потребителей за счет того, что нагрузка при отключении блоков ГРЭС была фактически вдвое меньше", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Он сообщил, что в настоящее время на Лукомльской ГРЭС работает шесть энергоблоков, ведутся работы по восстановлению режима генерации. "Мы обеспечиваем в полном объеме потребности страны мощностями белорусской энергосистемы", - сказал Бобров. По его словам, строительство Белорусской АЭС позволило распределить узлы генерации. "Если бы не было в работе энергоблока БелАЭС, было бы сложнее восстановить электроснабжение реального сектора и населения. Именно наличие двух разных точек с крупной генерацией позволило устойчиво и надежно выполнить работы", - подчеркнул специалист.

Он напомнил, что вечером в среду произошел инцидент на Лукомльской ГРЭС из-за аномально высокой температуры воздуха. "При оперативных, слаженных действиях персонала энергосистемы было восстановлено электроснабжение отключившихся энергоузлов - Оршанского и Могилевского", - сказал Бобров.

МЧС Белоруссии сообщило в среду вечером о пожаре на Лукомльской ГРЭС, где загорелся трансформатор напряжения ТН-330 кВ. Были отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Из-за ЧП было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Оставшиеся без электроснабжения социальные объекты, в числе которых медицинские учреждения в Могилеве и Орше, были подключены к резервному питанию. ЧП удалось оперативно ликвидировать.

Лукомльская ГРЭС расположена в городе Новолукомль Витебской области. Это одна из самых больших станций в Белоруссии, генерирующая около трети электроэнергии в стране. Первый энергоблок БелАЭС после введения в эксплуатацию ежедневно вырабатывает около 27,5 млн. кВтч электроэнергии.

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