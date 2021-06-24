Под Ялтой река вновь подтапливает дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Участники команды "Молодежка ОНФ" экстренно переброшены для строительства плотины в поселок Мисхор под Ялтой, где вышедшая из берегов река стала вновь подтапливать дома жителей, сообщили в четверг журналистам в Мининформе Крыма.

"Находимся сейчас в Мисхоре. Поступило обращение, что горная речка вышла из берегов, и мы сразу сорвались, поехали. В дом вода заходила в многоквартирный. Мы его закрыли в оперативном порядке", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича.

Чтобы защитить дома, участники команды делают заводь, выстраивают ограждения из камней и подручных материалов, уточняется в сообщении. "Ливневку пробили, вызвали технические службы. Местные жители помогают, кто чем может. Сейчас будем строить заграждения, чтобы максимально задержать воду и по возможности не пустить в дома", - добавил Кастюкевич.

Помощь подтопленцам

Отмечается, что жителям Крыма помогают в восстановлении после подтоплений волонтеры из Дагестана, Ингушетии, Краснодара, Белгорода, Воронежа. Пятьдесят человек работает в Керчи, пятьдесят - в Ялте.

Планируется, что добровольцы будут находиться в Крыму и помогать в расчистке около двух недель, при необходимости останутся и на более длительный срок. "Помогаем людям составлять заявления в муниципалитеты на утерю имущества, даем самые разные юридические консультации, юристы здесь работают. Кроме этого, у нас работают здесь психологи, завтра психологи присоединятся к группе людей, которые находятся в пункте временной дислокации, будут оказывать психологическую помощь. Также в составе есть ребята - медики", - рассказал Кастюкевич.

На сайте ОНФ уточняется, что команды "Молодежка ОНФ" создают единую базу данных с обращениями пострадавших от наводнения жителей Ялты и Керчи. "Здесь мы применяем опыт Иркутской области. Все, что связано с оказанием юридической помощи и дальнейшим взаимодействием с государственным и муниципальным управлением на местах. Базу данных мы уже начали формировать. Это важно, чтобы в дальнейшем сопровождать людей, которые пострадали, до тех пор, пока им не будет оказана полноценная помощь", - рассказал Кастюкевич.

В сообщении также отмечается, что на полуостров одной из первых прибыла команда из Татарстана. "Опыт работы в зонах ЧС у нас есть. Буквально недавно мы активно работали по тушению лесных пожаров как в самой Казани, так и по всей Республике Татарстан. У нас в команде есть педагоги, автомеханики, психологи, юристы и даже свой медбрат, который в случае чего всегда готов оказать первую помощь. Также есть люди, которые работали в зонах ЧС в Норильске и Иркутской области", - приводятся в сообщении слова члена команды из Татарстана Дамира Нургалиева.