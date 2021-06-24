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Дети, отравившиеся антисептиком в лагере в Татарстане, выпили его самостоятельно

По данным властей региона, пострадавшие употребили антисептик из любопытства, разбавив его водой

ТАСС, 24 июня. Шесть детей, госпитализированных из лагеря с отравлением антисептиком, самостоятельно употребили его, сообщили ТАСС в четверг в министерстве по делам молодежи Татарстана.

Дети были накануне госпитализированы с признаками отравления в Пестречинском районе Татарстана. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

"Шестеро детей, исходя из своего любопытства и незнания о возможных последствиях, разбавили водой имеющийся в корпусе антисептик (антисептик размещен в лагере согласно санитарным требованиям), и употребили его", - сообщили в министерстве.

Воспитатели и заместитель директора, узнав о происшествии, незамедлительно отреагировали, оказав детям помощь на месте и вызвав скорую помощь. Руководство лагеря оповестило о произошедшем родителей.

"Информация была доведена до всех организаторов летней кампании с целью контроля и недопущения подобных случаев", - добавили в министерстве.

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