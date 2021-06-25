Несколько десятков активистов собрались у суда, где огласят наказание убийце Флойда

МИННЕАПОЛИС, 25 июня. /ТАСС/. Несколько десятков активистов проводят акцию у здания суда в Миннеаполисе, где в ближайшее время суд огласит наказание экс-полицейскому Дереку Шовину за убийство темнокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Обстановка у здания суда спокойная. Хотя собравшиеся требуют справедливости при вынесении приговора, они подчеркивают, что намерены добиваться этого мирными методами.

В районе суда приняты повышенные меры безопасности, некоторые муниципальные здания обнесены металлическим заграждениями, однако эти меры далеко не столь значительны, как при оглашении решения присяжных о виновности Флойда в апреле этого года. Серьезные протесты ожидались именно тогда, однако признание Шовина виновным по всем пунктам обвинения сняло напряженность. Однако обстановка вновь может обостриться, если Шовин получит незначительный срок. Ранее прокуратура просила дать ему 30 лет тюрьмы.

Судебное заседание началось по расписанию в 13:30 (21:30 мск) по времени Миннеаполиса с заслушивания судом заявлений родственников Флойда, признанных пострадавшими, а также адвоката Дерека Шовина. В это время разрозненные группы протестующих перед зданием суда собрались вместе для проведения единой акции. Они пришли с портретами Флойда и его родственников и плакатами с лозунгами движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Допуск в сам зал суда ограничен из-за продолжающих действовать коронавирусных ограничений.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца.

В новость была внесена правка (21:41 мск) — повторяется в связи с исправлением в первом абзаце, правильно - экс-полицейскому Дереку Шовину.