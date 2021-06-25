Экс-полицейский Шовин в последнем слове выразил соболезнования семье Флойда

МИННЕАПОЛИС, 25 июня. /ТАСС/. Бывший полицейский Дерек Шовин на заседании суда, где ему будет оглашено наказание, выразил соболезнования семье убитого им темнокожего Джорджа Флойда. Трансляция заседания ведется в онлайн-режиме местным порталом Star Tribune .

"Я не могу выступить сейчас с формальным заявлением, но хотел бы выразить соболезнования семье Флойда", - сказал он.

На словах Шовина завершилась часть судебного заседания, отведенная под выступления сторон. Суд взял перерыв на 15 минут после чего, как ожидается, будет оглашено наказание бывшему полицейскому. Заместитель генерального прокурора Миннесоты Мэтью Фрэнк в своем выступлении потребовал дать ему 30 лет тюрьмы. Со своими заявлениями выступили также братья Флойда и мать Шовина.