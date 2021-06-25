Правозащитник в США считает, что Шовин получил больший срок, чем ожидалось

МИННЕАПОЛИС, 25 июня. /ТАСС/. Экс-полицейский Дерек Шовин получил за убийство Джорджа Флойда больше, чем привыкли рассчитывать темнокожие в США, но это еще не справедливость. Об этом заявил в пятницу проповедник и один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон у здания суда в Миннеаполисе, где состоялось вынесение приговора Шовину.

"22 с половиной года - больше, чем мы когда либо добивались, и поэтому это больше, чем мы ждали, но это не справедливость. Справедливостью было бы, если бы Джордж Флойд был жив, справедливостью было бы, если бы такие приговоры выносились раньше, - сказал он. - Один приговор - это еще не справедливость".

Шарптон добавил, что вынесение приговора Шовину - это не повод для празднования, поскольку человек погиб и его уже не вернешь. Он призвал собравшихся к молитве.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. В пятницу Шовин был приговорен к 22 с половиной годам лишения свободы.