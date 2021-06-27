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В Омске возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в подростков на улице

Поиски подозреваемого продолжаются

ОМСК, 27 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после  инцидента в Омске, где в субботу неизвестный в районе железнодорожного вокзала открыл стрельбу по подросткам из пневматического оружия. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Две девочки, двоюродные сестры 11 и 14 лет, вчера в районе 21:30 (18:30 мск) на фоне заката делали селфи на виадуке на улице Демьяна Бедного, им в руки кто-то выстрелил из пневматического оружия, пули застряли в мягких тканях. Возбуждено уголовное дело по [признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, использованных в качестве оружия", - сказала Болдинова.

Она уточнила, что правоохранительные органы продолжают разыскивать подозреваемого, который открыл стрельбу по детям. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась, они отправлены на амбулаторное лечение.

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