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Обрушение здания во Флориде

CNN: в обрушившемся во Флориде доме ранее был утвержден план ремонта на $15 млн

Часть средств должны были израсходовать на устранение серьезных повреждений элементов здания

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Владельцы квартир в доме, который частично обрушился на прошлой неделе в городе Серфсайд (штат Флорида), ранее планировали провести в нем ремонт примерно на $15 млн. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

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Его журналисты ознакомились с документами, свидетельствующими о том, что соответствующий план был утвержден в апреле ассоциацией владельцев квартир в указанном доме. Ожидалось, что к 1 июля члены данного объединения представят часть необходимых для ремонта средств или согласятся на выплату в рассрочку. Владельцы должны были выплатить в общей сложности от $80 тыс. до $336 тыс. в зависимости от площади и планировки квартир.

Часть средств должны были израсходовать на устранение серьезных повреждений ряда элементов здания.

Газета The New York Times сообщила в субботу, что эксперт в 2018 году выявил серьезные структурные повреждения в указанном жилом доме.

В городке Серфсайд в окрестностях Майами в ночь на 24 июня обрушился 12-этажный жилой дом. За прошедшие дни на месте трагедии обнаружены тела 10 погибших. Судьба 151 человека остается неизвестной.

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