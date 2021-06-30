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Дело Ивана Сафронова

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста советника главы Роскосмоса Сафронова

Суд ранее установил срок содержания Ивана Сафронова под стражей до 7 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Заседание назначено на 10:30 мск.

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Что известно о деле Ивана Сафронова

В зал заседания будут допущены только следователь, прокурор, адвокаты подсудимого. Близких обвиняемого и работников СМИ не пустят из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Ранее суд продлил срок пребывания Сафронова под стражей до 7 июля. С учетом этого обстоятельства скоро будет уже год, как он находится в СИЗО. Утром 7 июля 2020 года советник главы Роскосмоса был задержан по пути на работу возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Сам Сафронов вину категорически не признает.

Следователь в ходе расследования дела предлагал Сафронову пойти на сделку с правосудием. Кроме этого, по словам представителей защиты экс-журналиста, недавно представитель следствия ФСБ Александр Чебан предлагал обвиняемому пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери. От обоих предложений Сафронов отказался. По словам главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, Сафронов останется сотрудником этой компании "до тех пор, пока не произойдут какие-то изменения в его судьбе по решению суда".

Кроме дела самого Сафронова в настоящее время расследуется и уголовное дело одного из его адвокатов Ивана Павлова. Ему предъявлено обвинение по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле по делу экс-сотрудника "Коммерсанта". В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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