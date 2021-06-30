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Обрушение здания во Флориде

Спасатели разобрали более 1,3 тыс. тонн обломков на месте обрушения дома во Флориде

На западном участке работы были временно приостановлены из-за падающих сверху частей железобетонных конструкций
© AP Photo/Marta Lavandier

МАЙАМИ /штат Флорида/, 30 июня. /ТАСС/. Спасатели, работающие на месте обрушения жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида), убрали более 1,36 тыс. тонн обломков железобетонных конструкций. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински.

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"Мы разбираем обломки один за другим и проводим поисковые работы. Уже убрано более 3 млн фунтов (1,36 тыс. тонн) бетона", - сказал он.

В свою очередь мэр города Чарльз Беркетт отметил, что на западном участке разбора завалов работы были временно приостановлены из-за падающих сверху обломков, но на восточной стороне спасателям удалось добраться до места, откуда видна парковка.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 11 человек, судьба еще 150 остается неизвестной.

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