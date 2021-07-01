Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в частном доме в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 1 июля./ТАСС/. Врачи оценивают состояние пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале как тяжелое. Об этом в четверг ТАСС сообщил заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомед Ахмедов.

"Состояние всех троих оценивается как тяжелое. У всех разная процентность ожогов. У 80-летней бабушки - 12%, у мужчины - 86%, у женщины - 56%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.

В ночь на четверг в Махачкале по улице Карабудагова в одноэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен.