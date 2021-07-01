Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Ростовской области, где погибли пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с ДТП на автодороге Котельниково - Песчанокопское, в результате которого в ночь на четверг погибли пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД сообщили о гибели пяти человек, в том числе четырехлетней девочки, в результате столкновения автомобилей Volkswagen Polo и "ГАЗ-2713". Авария произошла в среду около 23:30 мск на 181-м километре автодороги Котельниково - Песчанокопское. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся в сторону Котельниково, нарушил правила обгона и столкнулся со встречным автомобилем "ГАЗ-2713".