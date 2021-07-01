Дело в отношении блогера Била поступило для рассмотрения в Пресненский суд Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг принял к рассмотрению уголовное дело блогера Эдварда Била, спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"В адрес суда поступило уголовное дело в отношении Биля Эдуарда Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит до двух лет колонии.