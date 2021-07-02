Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после взрыва газа в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следственными органами следственного управления СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в квартире, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого дома, произошел "хлопок газовоздушной смеси", в результате конструкции здания получили частичное повреждение, пострадали трое мужчин (1951, 1977 и 1980 г. р.), они госпитализированы. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время специалисты работают на месте происшествия, производя детальный осмотр, устанавливается причина произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

В пятницу утром в 36-квартирном кирпичном доме 1959 года постройки на Светлоярской улице произошел взрыв газа. Из дома эвакуированы более 60 человек, в том числе девять детей. Для них развернули пункт временного размещения в школе, организовано питание и медицинский пункт. Частично были повреждены несущие конструкции дома.