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Обновлено 

Грузовой Boeing, подавший сигнал тревоги, штатно сел в Красноярске

Специалисты устанавливают причину произошедшего

ТАСС, 2 июля. Грузовой самолет Boeing 737, подавший сигнал тревоги после вылета из Красноярска, штатно вернулся в аэропорт. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет Boeing вернулся в Красноярск, посадка прошла штатно. Причина ЧП устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что грузовой Boeing 737 компании "Атран", вылетевший в китайский Ханчжоу, подал сигнал тревоги general emergency и возвращается в Красноярск. Самолет около часа кружил около города, вырабатывая топливо.

В Западно-Сибирской прокуратуре ТАСС сообщили, что, предварительно, причиной возврата самолета в аэропорт вылета стал сигнал об утечке топлива.

По факту возвращения самолета в аэропорт началась доследственная проверка, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Компания "Атран" входит в группу компаний "Волга-Днепр".

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