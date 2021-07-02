Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту ДТП, в котором погибли шесть человек

ТАСС, 2 июля. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП в Кушнаренковском районе, где погибли шесть человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

В ходе расследования специалисты проверят соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании услуг. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, будет назначен комплекс судебных экспертиз. Также ход и результаты проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура республики.

ДТП произошло 2 июля. У грузового автомобиля Scania, двигавшегося в сторону Уфы, на 1 284-м километре автодороги М-7 отлетело переднее левое колесо и попало в следовавший во встречном направлении автомобиль "Лада Ларгус", который перевозил пассажиров по маршруту Уфа - Дюртюли. В результате легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся с другими автомобилями, после чего загорелся. Шестеро пассажиров погибли. По данным ГУ МЧС по региону, также в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы.