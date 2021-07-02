В Ижевске после выброса хлора установили водяную завесу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Водяная завеса установлена для предотвращения распространения хлора с места выброса на "Ижводоканале" в Ижевске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Установлена водяная завеса, чтобы предотвратить распространение хлора. По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет", - сказал собеседник агентства.

На станции подготовки воды "Ижводоканала" на Песочной улице в Ижевске произошел выброс хлора. Его масса составила 800 кг. Были эвакуированы 10 сотрудников предприятия, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета.

Региональный главк МЧС РФ попросил жителей Городка металлургов срочно покинуть его территорию. Тем, кто не может покинуть опасную зону, предписано остаться в помещении и провести экстренную герметизацию.