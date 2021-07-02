В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших от выброса хлора в Ижевске

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Пострадавших в результате выброса хлора на станции подъема воды в Ижевске, по предварительной информации, нет, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.

"Проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы. Проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ведется информирование жителей микрорайона Городок Металлургов с помощью СМС и систем оповещения. На место происшествия направлены силы и средства управления поисково-спасательной службы Удмуртии, управления Роспотребнадзора по республике.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, выброс хлора произошел на станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ижводоканала", распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, ситуация находится под контролем.