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Выброс хлора в Ижевске
Обновлено 

В МЧС сообщили, что ПДК хлора в Ижевске не превышена

Эвакуация жителей домов после выброса хлора в Ижевске не требуется, уточнили в ведомстве

ТАСС, 2 июля. Эвакуация жителей Ижевска после выброса хлора на станции подготовки воды "Ижводоканала" не требуется, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.

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"Эвакуация не требуется. Замеры не подтвердили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ", - сказали в главке.

В ведомстве добавили, что распространение облака хлора было локализовано в пределах предприятия.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ПДК хлора за пределами станции подготовки воды "Ижводоканала" в норме, она превышена внутри цеха. 

"ПДК хлора за пределами станции находится в норме благодаря водяной завесе. Внутри цеха она превышена. Проведена эвакуация работников станции - 10 человек, жителей не эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в резервуаре с хлором осталось 120 кг вещества.

Ранее в пресс-службе "Ижводоканала" сообщили ТАСС, что жителей близлежащих к ижевской станции подготовки воды домов, где произошел выброс хлора, предупредили о возможной эвакуации.

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