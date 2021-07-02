Роспотребнадзор проверит воздух в Ижевске, где произошел выброс хлора

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проведет проверку по факту выброса хлора на станции подъема воды в Ижевске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Руководство все меры принимает, проходит совещание. [Проверка и отбор проб будут] в любом случае", - сказали ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, выброс хлора произошел на станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ижводоканала", распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, ситуация находится под контролем, водоснабжение в Ижевске действует.