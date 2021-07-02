Следствие по взрыву в порту Бейрута добивается снятия неприкосновенности с чиновников

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута 4 августа прошлого года будет добиваться лишения неприкосновенности и судебного преследования ряда экс-чиновников, а также бывших и действующих руководителей силовых структур Ливана. Об этом сообщило в пятницу национальное информационное агентство NNA .

2020 год оказался очень тяжелым для Ливана. А потом в порту Бейрута случился взрыв

Как отмечает агентство, возглавляющий следственную комиссию и наделенный особыми полномочиями ливанский судья Тарек Битар по завершении этапа опроса свидетелей пригласил на допрос в качестве ответчика по делу и.о. премьер-министра Хасана Диаба, назначив дату, которая, однако, не уточняется. Кроме того, он направил через генпрокуратуру письмо в парламент с запросом на снятие депутатской неприкосновенности с бывших министров внутренних дел, финансов, труда, а ныне депутатов Нухада аль-Машнука, Али Хасана Халила и Гази Зуейтера. Он намерен допросить по этому делу их и бывшего министра общественных работ и транспорта юриста Юсефа Фенианоса. Все они подозреваются в преступной халатности. Халиль и Зуейтер уже согласились сотрудничать со следствием, не дожидаясь решения парламента, чтобы докопаться, по их словам, до правды в этом преступлении.

Битар обратился в правительство и к главе МВД с просьбой разрешить допросить в качестве обвиняемого главу Службы государственной безопасности генерал-майора Тони Салиба, а также привлечь к ответственности директора Службы общественной безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима. Как указывается, и.о. главы МВД Мухаммед Фахми одобрил судебное преследование Аббаса Ибрагима.

Вместе с тем судья постановил освободить из-под стражи представителя службы безопасности майора Дауда Фаяда и инженера Найлу аль-Хадж, ответственных за компанию, выполнявшую ремонтные работы в ангаре № 12 в порту Бейрута, где прогремел взрыв.