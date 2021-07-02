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Выброс хлора в Ижевске
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Глава Удмуртии заявил, что пользоваться водой в Ижевске после выброса хлора можно

По словам Александра Бречалова, причины происшествия пока не установлены

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Пользоваться водой в Ижевске после аварийного выброса хлора на городской станции подготовки воды можно. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

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"Никакого риска нет, все в порядке, пользоваться водой можно", - сказал он.

По словам Бречалова, причины происшествия с выбросом хлора пока не установлены. 

"Причины не понятны, причины устанавливаются, потому что пока на месте еще там достаточно высокая, вот в этом помещении, концентрация, но задвижки все закрыты", - сказал он.

Бречалов отметил, что будет проведено расследование происшествия. "Это авария, ничто иное, и причины, какие бы они ни были, они требуют самого внимательного выяснения, потому что это хлор, это ядовитое вещество, которое, безусловно, опасно для жизни. <...> Будем очень серьезно разбираться", - сказал он.

Кроме того, Бречалов сообщил, что эвакуированные сотрудники "Ижводоканала" чувствуют себя нормально.

"Те, кто на предприятии находился, девять человек, они эвакуированы. Только что я с ними поговорил, самочувствие нормальное", - сказал Бречалов.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияВыброс хлора в Ижевске
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