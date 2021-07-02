Животные зоопарка Ижевска не пострадали от выброса хлора на находящейся поблизости станции

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Животные ижевского зоопарка, который находится по соседству с городской станцией подъема воды, где произошел выброс хлора, не пострадали, они находятся в закрытых помещениях. Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор Государственного зоологического парка Удмуртии Светлана Малышева.

"Все в штатном режиме, животные все внутри помещений, у них у всех включен кондиционер и есть воздухообмен. Все животные живы. Запах [хлора] есть, сотрудники безопасности, которые охраняют зоопарк, его ощущают. Ими меры приняты, ни животные, ни люди не пострадают", - сказала она.

Как рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, работники зоопарка эвакуированы. "Эвакуированы люди из парка Кирова и зоопарка", - отметил он.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске на улице Песочной, 9а. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ижводоканала", распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, ситуация находится под контролем.