Власти сообщили, что запасов хлора достаточно для обеспечения Ижевска питьевой водой

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Запасов хлора на предприятии "Ижводоканал" в Ижевске достаточно для обеспечения населения города питьевой водой, сообщил в пятницу в Instagram глава города Олег Бекмеметьев.

"Водопроводная вода соответствует всем нормативам, запаса хлора на "Ижводоканале" достаточно, чтобы обеспечивать население качественной питьевой водой в штатном режиме", - написал он.

Выброс хлора в объеме 800 кг произошел в микрорайоне Городок Металлургов в Ижевске. На складе хлора на станции подготовки воды предприятия "Ижводоканал" разгерметизировалась одна из емкостей. В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили, что за пределы станции хлор не распространился, система подачи воды потребителям действует.

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, в настоящий момент авария локализована, утечка остановлена, угрозы жителям нет. Специалисты управления Роспотребнадзора и МЧС сделали замеры воздуха, предельно допустимая концентрация хлора пока не превышена, замеры будут проводиться всю ночь. Пострадавших нет, по данным подразделений скорой помощи Ижевска, обращений с жалобами на отравление не поступало.