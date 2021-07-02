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Выброс хлора в Ижевске

Власти сообщили, что запасов хлора достаточно для обеспечения Ижевска питьевой водой

Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что водопроводная вода соответствует всем нормативам

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Запасов хлора на предприятии "Ижводоканал" в Ижевске достаточно для обеспечения населения города питьевой водой, сообщил в пятницу в Instagram глава города Олег Бекмеметьев.

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"Водопроводная вода соответствует всем нормативам, запаса хлора на "Ижводоканале" достаточно, чтобы обеспечивать население качественной питьевой водой в штатном режиме", - написал он.

Выброс хлора в объеме 800 кг произошел в микрорайоне Городок Металлургов в Ижевске. На складе хлора на станции подготовки воды предприятия "Ижводоканал" разгерметизировалась одна из емкостей. В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили, что за пределы станции хлор не распространился, система подачи воды потребителям действует.

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, в настоящий момент авария локализована, утечка остановлена, угрозы жителям нет. Специалисты управления Роспотребнадзора и МЧС сделали замеры воздуха, предельно допустимая концентрация хлора пока не превышена, замеры будут проводиться всю ночь. Пострадавших нет, по данным подразделений скорой помощи Ижевска, обращений с жалобами на отравление не поступало.

Теги
РоссияУдмуртияВыброс хлора в Ижевске
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