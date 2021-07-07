Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще четыре тела, таким образом число погибших возросло до 36.

Об этом во вторник сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов. Трансляция ведется на странице округа в Facebook.

"Несмотря дождь и другие тяжелые погодные условия, мы извлекли [из-под обломков] тела еще четырех жертв, - указала она. - Общее подтвержденное число погибших теперь составляет 36".

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. Судьба 109 человек до сих пор остается неизвестной.