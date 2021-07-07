В Ялте и Керчи завершили откачку воды с территории жилых домов и соцобъектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Подразделения МЧС завершили откачку воды с придомовых территорий и подвальных помещений жилых многоквартирных и частных домовладений в Ялте, Керчи и Бахчисарайском районе. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Завершается комплекс работ по восстановлению инфраструктуры городов и районов, пострадавших в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений. На сегодняшний день полностью завершены работы по откачке воды с придомовых территорий и подвальных помещений жилых многоквартирных и частных домовладений, а также социально-значимых объектов в Ялте, Керчи, в Бахчисарайском районе", - говорится в сообщении.

Всего с начала аварийно-восстановительных работ специалисты уже откачали около 300 тыс. кубических метров воды на 526 объектах. В МЧС добавили, что завершается работа по очистке открытых и придомовых территорий, а также территорий, прилегающих к социально-значимым объектам, от грунта и каменно-песчаной смеси. Всего очищено более 80 тыс. кв. м, а также русла рек (26 км) и отводных каналов (10 км). Продолжается также работа и по просушке подтопленных зданий с помощью специальных тепловых пушек. После завершения мероприятий подразделения МЧС России проведут дезинфекцию помещений. На данный момент проведена дезинфекционная обработка 173 объектов общей площадью более 300 тыс. кв. м, а также автомобильных дорог общей протяженностью более 300 км.

Ситуация находится на постоянном контроле ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего для ликвидации последствий подтоплений привлечены более 1,5 тыс. человек и почти 300 единиц техники.

Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла. 17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.