Прокуратура обжаловала решение суда, отказавшегося арестовывать главу Лобни

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение Лобненского суда, который отказался арестовать главу подмосковной Лобни Евгения Смышляева по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Прокуратура внесла апелляционное представление на обжалование судебного решения и настаивает на аресте чиновника", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье суд отклонил ходатайство следствия об избрании Смышляеву меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал ему запрет определенных действий. Источник уточнил, что сейчас чиновник находится на больничном.

Вместе с тем в совете депутатов муниципального образования журналистам сообщили, что Смышляев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Глава Лобни был задержан 2 июля после обысков в администрации. Вину он не признает. Смышлявеу вменяется отсутствие установки трансформаторной подстанции при строительстве объекта физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в рамках реализации госпрограммы "Спорт Подмосковья" в 2014 году, когда администрация городского округа заключила соответствующий муниципальный контракт с компанией ООО "Грандстрой". По данным следствия, в 2017 году комиссия контрольно-счетной палаты города в ходе инвентаризации ФОК зафиксировала факт отсутствия новой трансформаторной подстанции, в результате чего бюджету области был причинен ущерб в размере 5 млн рублей. Всего на реализацию госконтракта из бюджета Московской области было выделено в рамках губернаторской программы "Строительство 50 ФОКов" около 170 млн рублей. Неустановленные должностные лица из числа сотрудников администрации Лобни вследствие недобросовестного или небрежного отношения к исполнению своих обязанностей при подписании акта приемки выполненных работ не удостоверились в наличии данной трансформаторной подстанции, следует из постановления о возбуждении уголовного дела, которое было возбуждено 16 июня отделом по Химкам Главного следственного управления СК по области.

37-летний Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял лобненскую контрольно-счетную палату, с 2014 по 2016 год - администрацию Лобни. С 28 февраля 2017 года является главой города.