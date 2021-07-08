Полиция Гаити задержала еще двоих причастных к убийству президента

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гаити задержали еще двух членов группировки, участвовавших в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в четверг сообщает новостной портал Haiti 24.

"В четверг Национальная полиция Гаити арестовала еще двух членов группы, убившей Жовенеля Моиза", - говорится в Twitter издания. В среду сообщалось о двух задержанных и четырех ликвидированных наемниках.

Власти страны допускают, что некоторые убийцы еще могут находиться на свободе.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.