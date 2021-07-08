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Расследование убийства президента Гаити

Власти Гаити призвали не устраивать самосуд при задержании возможных убийц президента

И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал передавать предполагаемых преступников полиции

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал граждан не устраивать самосуд при задержании возможных членов группы, убившей президента Жовенеля Моиза, а передавать их полиции. Соответствующее заявление он сделал в четверг в эфире государственного телевидения.

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"Мы обращаем внимание населения, что преступники должны предстать перед правосудием, мы призываем людей руководствоваться разумом и выдавать [предполагаемых преступников] полиции, - сказал Жозеф. - Однако беспорядков быть не должно".

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль добавил, что власти страны в настоящий момент, помимо исполнителей, разыскивают и тех, кто стоял за организацией убийства. По официальной информации, четыре человека, совершивших нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убивших его, ликвидированы, еще шестеро задержаны и находятся под стражей.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански.

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