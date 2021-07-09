Причиной аварийной посадки самолета на Ямале мог стать отказ двигателя

ТАСС, 9 июля. Отказ двигателя мог привести к аварийной посадке легкомоторного самолета с двумя членами экипажа на Ямале 8 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"Предварительно - отказ двигателя", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о причине незапланированной посадки.

8 июля легкомоторный самолет с двумя членами экипажа пропал с радаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Позднее его обнаружили спасатели, рядом с самолетом находился человек, который подавал сигналы рукой. Пострадавшие при аварийной посадке самолета члены экипажа получили переломы, они находятся в больнице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).